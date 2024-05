Scassina un furgone per rubare una bici: 40enne tunisino denunciato

I carabinieri hanno fermato e denunciato, per tentato furto e danneggiamento, un 40enne di origini tunisine, sorpreso nei pressi della stazione centrale mentre tentava di rubare degli attrezzi da lavoro e una bici dall’interno di un furgone. Il cittadino straniero è stato colto sul fatto dai militari del 62° reggimento fanteria Sicilia, impegnati nell’operazione “Strade Sicure”. I militari, insospettiti da un uomo che si aggirava nei pressi di un camioncino, lo hanno seguito e sorpreso mentre rompeva il finestrino posteriore del mezzo. A quel punto, sono intervenuti fermandolo e hanno chiesto l’ausilio dei carabinieri, che in pochi istanti hanno raggiunto il luogo indicato, sorprendendo il 40 enne che, munito di un piede di porco e di un cacciavite, stava armeggiando su un furgone, posteggiato a margine della carreggiata. Le operazioni di sopralluogo e la perquisizione hanno consentito di accertare come il ladro avesse appena infranto il lunotto posteriore del veicolo commerciale, per cercare di rubare, dall’interno del vano di carico, alcuni utensili e una bicicletta.