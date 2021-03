Catania, la bici rubata al rider: "Non posso più lavorare"

"Avevo comprato questa bici con tanti sacrifici ed era il mio unico mezzo per poter lavorare. Adesso non ce l'ho più e non so come fare". C'è amarezza nelle parole del giovane Vincenzo Grasso, uno studente universitario che per arrontondare ed evitare di gravare sulla famiglia effettuava consegne a domicilio per una nota piattaforma online.

Il furto è avvenuto nei pressi di una residenza universitaria di via Monsignor Ventimiglia nella tarda mattinata di sabato 6 marzo. "Il mio lavoro - prosegue lo studente - era un'ottima soluzione per andare avanti e per conciliare i ritmi dello studio e quelli dell'impiego. Ora non posso lavorare e i sacrifici fatti per acquistare la bici sono andati in fumo".

Da qui l'appello per poter ritrovare il mezzo e poter ritornare così a svolgere le consegne di cibo a domicilio, un appiglio per molti in questo periodo di forte crisi economica.