I carabinieri recuperano una costosa bici elettrica rubata alla villa Bellini

Una 55enne catanese che si era diretta alla villa Bellini per frequentare una lezione di yoga all’aria aperta, ha subito il furto della sua costosa bici elettrica, del valore di circa 3500 euro, lasciata in sosta nei pressi dell'area in cui si stavano svolgendo le attività con gli altri corsisti. Ad un certo punto un uomo, con un agile movimento, è salito in sella alla bici in un istante, fuggendo lungo i viali del giardino pubblico. La vittima, incredula, non è riuscita a raggiungerlo e si è quindi recata in caserma per depositare denuncia, descrivendo con minuzia la scena. I militari hanno immediatamente avviato le indagini a 360 gradi, diramando a tutte le pattuglie su strada le caratteristiche della bicicletta.

Una gazzella dei nucleo radiomobile, impegnata nelle ricerche durante un servizio di prevenzione dell’illegalità diffusa, mentre transitava lungo gli archi della marina ha notato un mezzo simile a quello descritto, parcheggiato nei pressi di una rivendita di generi alimentari. I segni identificativi corrispondevano alla nota di ricerca ed è stata quindi chiamata la proprietaria, che l'ha effettivamente riconosciuta come sua ringraziando i carabinieri. Il commerciante, un 43enne catanese con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, non ha saputo fornire spiegazioni in merito alla presenza della bicicletta all’interno della sua attività commerciale ed è stato denunciato a piede libero per ricettazione.