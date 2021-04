Ladri di biciclette in via Santa Filomena, oltre 20 colpi messi a segno

L'ultimo furtoè stato messo in atto questa notte: sparite una bici da corsa ed una da passeggio. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un ladro in azione

Da quasi un mese si registrano furti di biciclette in via Santa Filomena, a Catania. Oltre 20 i casi accertati, anche ai piani alti degli edifici. L'ultimo colpo è stato messo in atto questa notte: sparite una bici da corsa ed una da passeggio. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un ladro in azione. I residenti della zona chiedono più controlli per poter tornare a dormire sonni tranquilli e prevenire questo ed altri reati predatori. Su Facebook è stato creato un gruppo per segnalare il furto di bici e facilitare lo scambio di informazioni utili al ritrovamento.