Ruba un borsello da un'auto: denunciato

Il personale del Commissariato di Adrano, diretto dal vice questore Paolo Leone, ha denunciato un uomo di cinquantacinque anni, pluripregiudicato, per aver rubato un borsello all’interno di un’autovettura. L’uomo, conosciuto dagli agenti di polizia per aver commesso diversi reati contro il patrimonio, ha sfruttato la distrazione della vittima per aprire la portiera dell’autovettura sulla quale si trovava e appropriarsi di quanto trovato sul sedile del veicolo. La vittima però ha rincorso l’uomo bloccandolo e riuscendo a rientrare in possesso dei suoi beni. In seguito, la parte offesa si è recata presso gli uffici del commissariato per denunciare quanto accaduto, al fine di rendere più agevole l’identificazione e l’intercettazione del malfattore. Gli agenti, riconosciuto l’autore del reato in un pregiudicato sottoposto alla sorveglianza speciale di con obbligo di soggiorno nel comune di Adrano e con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ha atteso che lo stesso si recasse presso gli uffici per poi denunciarlo per il reato commesso.