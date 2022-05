Paura al Maas, tenta di rubare camion e aggredisce il proprietario con un cacciavite: arrestato 31enne

Un trentunenne, M.D. è stato arrestato in flagranza di reato da agenti della polizia municipale, in servizio nel mercato del Maas (mercati agro alimentari Sicilia), per tentato furto aggravato di un camion ai danni di un agricoltore operante all’interno del mercato e di resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico, gli addetti del reparto polizia commerciale, udite le urla di alcune persone che stavano assistendo al tentativo di furto, si sono precipitati nell’area di parcheggio del Maas e hanno visto un ragazzo a bordo del mezzo con il motore acceso, circondato da alcune persone che inveivano contro di lui.

Avvicinatisi al camion, si sono accorti che era in atto una colluttazione tra due uomini: il primo, risultato essere il proprietario del mezzo, indicava nel giovane l’autore del tentato furto del proprio camion; il giovane confermava agli agenti l’intenzione di rubare il mezzo, “proferendo nel prosieguo frasi sconnesse e senza senso”.

Gli agenti nel corso della perquisizione personale del fermato hanno rinvenuto all’interno del suo giubbotto un coltello con lama di 19 centimetri, e a terra una grossa busta di plastica con all’interno strumenti atti allo scasso, probabilmente usati per il tentativo di furto. Inoltre, con uno scatto repentino, il fermato è riuscito a sottrarsi alla custodia degli agenti e dopo aver raccolto da terra un cacciavite si è diretto correndo verso il proprietario del camion. Il peggio è stato evitato grazie all’immediato intervento dei due agenti che, dopo aver bloccato il malvivente e vincendo la forte resistenza posta da quest’ultimo, lo hanno ammanettato e tratto in arresto. Il 31enne, con a carico diversi precedenti penali, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria.