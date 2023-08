Furto su un camion in sosta nella zona industriale, quattro arrestati

La polizia, questa notte, ha arrestato M.G 35 anni, R.A. 39 anni, C.C. 21 anni e B.C. 20 anni per furto aggravato e ricettazione. I quattro sono stati notati in via Maserati nella zona industriale, a bordo di quattro mezzi, intenti a forzare il portello posteriore del rimorchio di un tir posteggiato, scaricando dall'interno del mezzo diversi colli, passandoseli di mano in mano, come in una catena di montaggio, e posizionandoli dentro il bagagliaio di un furgone nella loro disponibilità risultato di provenienza illecita.

Gli investigatori dell'Antirapine hanno bloccato i quattro malviventi prima che si dessero alla fuga. Identificati, i malviventi risultavano già noti per i loro precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio, in particolare per avere commesso furti con le stesse modalità e ai danni sempre di autotrasportatori.

I quattro catanesi, arrestati, dopo le formalità di rito sono stati messi a disposizione dell'Autorità giudiziaria che, in sede di giudizio per direttissima, disponeva per tutti la misura degli arresti domiciliari. Il personale operante, rintracciato l'autista dell'autoarticolato oggetto del furto, che non si era reso conto di essere stato derubato perché riposava in cabina, dopo la formalizzazione della denuncia, gli restituiva i 40 colli asportati contenenti generi alimentari per un valore di circa 5 mila euro.