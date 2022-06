Furto di pedane da un ponteggio: arrestato 31enne

Un 31enne catanese è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale per tentato furto in un cantiere edile in via Sacchero.

Dalla ricostruzione dell’accaduto i carabinieri hanno appurato che poco prima un residente, avendo sentito dei rumori di lamiere, insospettitosi, era sceso in strada per verificare cosa stesse accadendo, sorprendendo il 31enne, che insieme a due complici "si dava da fare" per smontare le pedane in acciaio dal ponteggio e allertando subito i carabinieri.

A seguito di una ispezione dell’area del cantiere i militari hanno costatato che la rete di recinzione in plastica posta a chiusura del cantiere era stata tagliata e che già dieci pedane in acciaio mancavano dall’impalcatura mentre altre dieci erano state smontate in più punti e approntate per essere asportate. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il 31enne è stato successivamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.