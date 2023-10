Sorpresi dai carabinieri a rubare all'interno di un capannone: due arresti

I carabinieri della stazione di Belpasso hanno arrestato due fratelli di 40 e 41 anni, residenti nella zona, mentre tentavano di rubare materiali da lavoro da un capannone in via Pandolfini. Nel corso dell'operazione, hanno anche denunciato a piede libero la moglie quarantunenne di uno dei due ladri per essere complice nella commissione del reato di tentato furto aggravato.

La vicenda ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri, quando un anziano 88enne di Belpasso ha segnalato telefonicamente ai carabinieri che delle persone stavano rubando dei materiali da lavoro da un capannone di sua proprietà, situato in via Pandolfini. Episodio avvenuto solo due giorni dopo che gli stessi ladri avevano già effettuato un furto nello stesso edificio.

L'anziano proprietario del capannone, ormai abituato agli scorrerie dei malviventi, stava tenendo d'occhio l'area circostante, il che gli ha permesso di sorprendere i ladri sul fatto e di avvisare prontamente i carabinieri. In pochi minuti, i militari sono giunti sul luogo e hanno colto in flagranza la coppia mentre stava caricando i materiali rubati in una Fiat Punto, dopo aver sfondato la porta d'ingresso del capannone.

Ma la sorpresa più grande è stata quando hanno notato che all'interno del veicolo c'era anche una donna di 41 anni, moglie del fratello più anziano dei due ladri, che teneva in braccio una bambina di tenera età. I carabinieri hanno immediatamente interrotto il tentativo di furto e restituito la refurtiva, costituita da utensili e materiali ferrosi di vario genere, all'ottantottenne proprietario del capannone. I due fratelli sono stati posti ai domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che in seguito ha convalidato l'arresto e confermato la loro sottoposizione alla misura cautelare già in atto.