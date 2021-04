Ladro di carburante preleva 200 litri di gasolio da un tir in sosta

I carabinieri del nucleo radiomobile etneo hanno arrestato il 53enne catanese Giuseppe Torre, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. L’uomo, per azzerare i costi per l’acquisto di carburante, aveva pensato bene d’attingere in maniera gratuita da un grosso autoarticolato, posteggiato nell’VIII^ strada della zona industriale di Catania. Alle 4 del mattino è stato colto sul fatto da una pattuglia del Nucleo Radiomobile il cui equipaggio lo ha sorpreso e bloccato mentre armeggiava con dei bidoni. Aveva infatti riempito otto taniche con quasi 200 litri di gasolio ed è stato anche trovato in possesso di attrezzi utili per lo scasso. I militari hanno provveduto a restituire al legittimo proprietario il carburante rubato.