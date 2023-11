L'appello per ritrovare la Cargo-bike della signora Elena: "Mi serve per superare i problemi di deambulazione"

Una Cargo-bike elettrica nera con tre ruote, custodita in un cortile condominiale di via Frontini, nei pressi del teatro Massimo Bellini, è stata rubata all'alba di lunedì scorso. Non si tratta di un mezzo comune. Il vistoso triciclo permetteva alla proprietaria di compiere gli spostamenti quotidiani in centro storico, superando gli ostacoli fisici connessi ad alcuni problemi di salute, che le impongono l'utilizzo di una stampella per poter camminare.

"Per me - spiega la signora Elena L. - è diventato più complicato spostarsi in centro da quando c'è l'area pedonale di via Etnea. A causa di una rimodulazione delle corse del servizio pubblico dell'Amts, ci sono meno bus in prossimità della mia abitazione e non riuscivo più ad andare in pescheria o alla fiera di piazza Carlo Alberto per fare la spesa. Quando, quattro anni fa, alcuni ciclisti di Critical Mass mi segnalarono la possibilità di acquistare questa bici di seconda mano, si verificò una vera e propria svolta nella mia vita. In poco tempo riuscii a riacquistare un'autonomia che rischiavo di perdere. Dopo aver vissuto a Milano per molti anni, alcuni anni fa sono tornata a Catania proprio perché pensavo che in un centro più piccolo sarebbe stato meno difficoltoso gestire gli spostamenti, avendo delle difficoltà deambulatorie".

Una volta accortasi del furto, la signora Elena ha sporto denuncia presso i carabinieri di piazza Verga, depositando poi un'integrazione alla Compagnia di piazza Dante. Non si contano le comunicazioni analoghe arrivate in questi mesi al comando provinciale dell'Arma ed agli uffici della questura, con qualche arresto in flagranza di reato. Tuttavia, la proprietaria non dispera di poter rientrare in possesso del suo particolare mezzo di locomozione. "So per certo che in città - spiega - oltre alla mia, ci sono solo altre due bici analoghe. Il costo d'acquisto per una Cargo-bike base è di 3 mila euro. Difficile pensare che possa passare inosservata, o che sia venduta per pezzi di ricambio. Un vicino di casa mi ha riferito che il ladro è andato via pedalando. Aveva una carnagione chiara ed indossava una felpa nera: si è dileguato in via Coppola prima che facesse giorno".