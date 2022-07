Tentano di rubare sei colli di carne da un tir in sosta, arrestati due ladri

La polizia di Stato è intervenuta questa notte sulla stradale Primosole presso il parcheggio di un deposito di un supermercato, arrestando due ladri di carne. Gli agenti erano avevano ricevuto una segnalazione che riferiva della presenza di un furgone sospetto, con al seguito s un’altra auto con a bordo i due conducenti, subito fermati e sottoposti a controllo. Durante l'ispezione si è avvicinato un autotrasportatore, riferendo che i soggetti fermati, insieme ad altri due, riusciti a dileguarsi, erano gli autori del furto di sei colli di carne, perpetrato quella stessa notte sul suo mezzo,per un valore di 1.200 euro. Dopo una perquisizione personale e veicolare sono stati rinvenuti arnesi da scasso, guanti in pile, scaldacollo di colore nero e felpe con cappuccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. E' stato anche rinvenuto sulla sede stradale dove si era verificato il furto il sigillo di sicurezza che i malviventi avevano spezzato per potersi introdurre all’interno del semirimorchio del tir, al fine di compiere il furto. Visto quanto emerso dai controlli e dalle dichiarazioni dell’autotrasportatore, i due soggetti sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e successivamente sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata di oggi.