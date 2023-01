Si aprono le porte di piazza Lanza per un ladro seriale, "incastrato" dalle telecamere di sorveglianza

Questa Procura Distrettuale della Repubblica, nell’ambito delle attività investigative a carico di Il 51enne Rosario Foti, pregiudicato residente a Giarre ed indagato per furto aggravato, ricettazione ed indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito, è stato raggiunto da un provvedimento cautelare di custodia in carcere, emesso dal Gip del tribunale etneo ed eseguito dai carabinieri di San Giovanni La Punta, venendo così trasferito presso il carcere di piazza Lanza. Tra gli inizi del mese di agosto 2021 e la fine del mese di novembre 2022,avrebbe compiuto una serie di pagamenti con carte di credito rubate e compiuto una lunga serie di furti.

Di seguito i singoli episodi contestati: utilizzo di una carta di credito rubata, ai danni di una 63enne catanese con pagamenti per un totale di 92 euro; furto di oggetti preziosi per un valore complessivo di 3.515 euro; furto di cinque paia di occhiali, del valore di 1.400 euro in un negozio; è accusato di aver derubato una 46enne catanese del proprio telefono cellulare; avrebbe poi ricevuto un’altra carta di credito rubata ad un 28enne catanese,effettuando pagamenti per un totale di 134 euro; deve rispondere del furto di un portafoglio dalla borsa di una 54enne catanese, fatto avvenuto all’interno di un supermercato; infine, è accusato di aver rubato, in un negozio di elettrodomestici, un computer del valore di 749 euro e di aver sottratto il telefono cellulare ad un dipendente dello stesso esercizio commerciale. Diversi sono stati gli elementi probatori acquisiti dagli inquirenti per identificare il ladro seriale, più volte ripreso dalle telecamere di sorveglianza dei vari esercizi commerciali che ha "visitato" negli ultimi mesi.

In riferimento all’utilizzo della carta di credito della 63enne, le immagini acquisite presso un distributore di carburanti di Catania lo collocano in quel luogo alle ore 20 e 47 ed alle ore 20 e50, inquadrandolo mentre effettuava con la carta due rifornimenti di carburante ad una Toyota Yaris, rispettivamente dell’importo di 22 e 24 euro. Importi che non richiedono l'inserimento del codice pin. Nella stessa serata, la carta di credito veniva usata presso un bar tabacchi, prima per un importo di 24 euro e poi da un complice per un importo di 22 euro, per l’acquisto di sigarette. Per quanto riguarda il furto dei preziosi, avvenuto il 7 maggio 2022, le immagini dei sistemi di videosorveglianza lo ritraggono mentre si introduce all’interno di un negozio di oggetti preziosi presso una galleria commerciale di San Giovanni La Punta. Aperta la vetrina espositiva, con una mossa fulminea prelevava alcuni gioielli, tra cui tre collane, un anello ed un paio di orecchini, per poi allontanarsi con una Fiat Punto, a bordo della quale era stato giò controllato dalle forze dell’ordine. Il furto degli occhiali,messo in atto il 17 agosto 2022 ai danni di un’attività ubicata in un centro commerciale di San Giovanni La Punta, è stato immortalato dalle telecamere presenti in negozio. I carabinieri anche in questo caso hanno accertato che Foti, dopo aver rimosso i sistemi antitaccheggio apposti su ciascun paio di occhiali, si sarebbe allontanato indisturbato. Il 5 settembre 2022, un momento di distrazione di una 46enne intenta a fare acquisti in un supermercato di Catania, sarebbe stata l’occasione propizia per arraffare il cellulare che la signora aveva riposto nella sua borsa appoggiata nel carrello della spesa. La fuga, ripresa anche delle telecamere esterne, è avvenuta a bordo di una Lancia Y, a lui intestata.

Qualche giorno dopo, il 16 settembre, con in tasca la carta di credito rubata ad un 28enne in un centro commerciale, Foti avrebbe effettuato alle 19 e 07 un rifornimento presso un distributore di carburanti di Catania, mettendo nel serbatoio della Lancia Y di sua proprietà 25 euro di carburante. Più tardi, raggiunto il bar presso un’altra area di servizio poco distante, sarebbe sceso dall’auto per effettuare altre due transazioni dell’importo di 22 euro ciascuna, facendo nuovamente rifornimento per una spesa totale di 21 euro. L’indagato sarebbe stato riconosciuto dagli inquirenti quale autore del furto avvenuto presso un supermercato di Catania, ai danni di una donna di 54 anni. Il colpo avrebbe fruttato 50 euro in contanti e due carte di credito, contenute all’interno del portafogli. Lo scorso 3 novembre, dopo essersi introdotto all’interno di un negozio di elettrodomestici ubicato presso una galleria commerciale di San Giovanni La Punta, sotto l’occhio delle telecamere si sarebbe avvicinato ad un pc e prima per staccare l’alimentatore ed il sistema antifurto che lo ancoravano al bancone di esposizione. Dopo aver nascosto la refurtiva nel giubbotto, sarebbe quindi fuggito a bordo della sua Lancia Y.