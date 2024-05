Ruba seimila euro e una carta di credito, denunciato grazie alla immagini del bancomat

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato in stato di libertà un 45enne del posto, accusato di furto in abitazione. La vittima aveva riferito che gli erano stati sottratti 6 mila euro circa in contanti, una carta di debito e altri titoli in seguito ad una intrusione nella propria abitazione. Dopo aver avviato le indagini, gli operatori hanno accertato che la carta di debito era stata utilizzata presso uno sportello automatico.

A quel punto, sono state acquisite le immagini dell’impianto di videosorveglianza e, un'attenta analisi ha consentito di individuare l’uomo, che è stato riconosciuto dagli agenti perché già noto alle forze dell'ordine per i precedenti specifici. Una volta rintracciato, è stato denunciato per furto e illegittimo utilizzo di carta di debito.