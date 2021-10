Tentano di forzare la cassa di un alimentari, arrestati due ladri

La scorsa notte gli agenti del commissariato di polizia di Caltagirone hanno arrestato due pregiudicati con l'accusa di furto aggravato commesso all’interno di negozio di generi alimentari del centro cittadino. Transitando davanti l'esercizio commerciale, i poliziotti hanno notato, intorno all'1 di notte, un grosso foro nella vetrata d' ingresso e sono entrati sorprendendo i due arrestati mentre stavano forzando il registratore di cassa.

Entrambi sono stati subito riconosciuti, trattandosi di soggetti con precedenti per reati specifici, più volte sottoposti a misure di prevenzione. Durante le concitate fasi dell’arresto, uno dei due è riuscito a sfuggire, ma è stato riacciuffato poco dopo. I ladri sono stati sottoposti a perquisizione personale ed uno degli arrestati è stato trovato in possesso della somma di 1364 euro in banconote di vario taglio e di un paio di forbici in acciaio, utilizzate per forzare il registratore di cassa. Si trovano ora in carcere in attesa di giudizio.