Ruba cinque casse wireless infilandole sotto la camicia, arrestato

La Procura di Caltagirone ha chiesto ed ottenuto dal Gip del tribunale calatino il provvedimento cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 34enne del posto, accusato di aver rubato da un negozio cinque casse acustiche bluetooth, per un valore di 150 euro circa. La titolare dell'attività commerciale, ubicata in via Pirandello, aveva trovato sugli scaffali solamente le scatole delle casse wireless, private del loro contenuto, per le quali non risultava alcuna registrazione di vendita. I carabinieri hanno avviato un’indagine esaminando le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza del negozio, attraverso le quali hanno notato l’uomo all’opera, mentre nascondeva sotto la camicia il maltolto. Si trattava proprio del 34enne ora tratto in arresto, riconosciuto in quanto già coinvolto in altre vicende giudiziarie. E' stato riconosciuto anche dalla negoziante come cliente abituale. Avrebbe approfittato della distrazione degli addetti alle vendite e della vastità del negozio, posizionandosi di fronte agli scaffali per arraffare la refurtiva in pochi secondi, lasciando le scatole sugli scaffali per non far notare nell’immediatezza l’ammanco.