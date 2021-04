Ladro di catalizzatori arrestato in via Sebastiano Catania

Gli agenti delle Volanti etnee, durante il loro quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno individuato in via Sebastiano Catania un uomo intento ad armeggiare nel tentativo di asportare il catalizzatore della marmitta di una vettura. Una volta fermato ed identificato, il ladro è stato arrestato per tentato furto aggravato. In tarda serata, invece, il personale del reparto prevenzione crimine ha sanzionato e denunciato una donna per porto abusivo di armi, per diverse violazioni al codice della strada e per la violazione delle norme finalizzate al contenimento del Covid-19. Gli agenti hanno incrociato la sua vettura sul Lungomare. La conducente, alla vista degli operatori, ha arrestato improvvisamente la marcia del veicolo per poi allontanarsi a piedi. E' stata immediatamente bloccata e spontaneamente ha consegnato un coltello, della lunghezza complessiva di 21 cm, che fuoriusciva dalla tasca laterale dei pantaloni di tipo militare che la stessa indossava.