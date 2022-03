Ladro di catalizzatori colto sul fatto mentre "armeggiava" sotto un'Opel Astra

I carabinieri del nucleo radiomobile di Paternò hanno arrestato un 58enne del posto per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Intorno alle 8 di ieri mattina, nel corso di un servizio di perlustrazione, i militari si sono insospettiti per la presenza lungo il viale Mediterraneo di un’auto issata su un sollevatore. La pattuglia si è immediatamente avvicinata scoprendo che a terra era sdraiato un 58enne , munito di un grosso martello e di un punteruolo, che aveva appena finito di asportare il catalizzatore dell’Opel Astra SW, accanto alla quale era parcheggiata una vecchia Fiat Punto con a bordo una grande quantità di materiale ferroso. Singolare la giustificazione dell’uomo: ha riferito di essere convinto che il mezzo fosse stato abbandonato. Di diverso avviso il legittimo proprietario, che ha sporto denuncia di furto in caserma. Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo per l’uomo anche l’obbligo di soggiorno nel comune di Paternò.