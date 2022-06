Ladro di catalizzatori tenta di fuggire dalla polizia nascondendosi tra i bagnanti della Plaia

La polizia ha arrestato, lo scorso 8 giugno, un uomo per tentato furto aggravato. Il personale della squadra a cavallo, sulla strada di rientro verso le scuderie ubicate all’interno del boschetto della Plaja, ha notato in viale Kennedy nei pressi della piscina comunale due soggetti intenti ad asportare il catalizzatore di un’auto parcheggiata. Alla vista del van della polizia, adibito proprio al trasporto cavalli, i due malfattori sono fuggiti. Uno è riuscito a far perdere le proprie tracce dileguandosi a bordo di uno scooter, mentre l’altro è scappato in direzione dei lidi della Plaja. I due poliziotti, scesi dal veicolo, si sono messi all’inseguimento di quest’ultimo, senza perderlo mai di vista, nonostante tentasse di nascondersi all’interno degli stabilimenti balneari, approfittando anche della presenza di numerosi bagnanti. Dopo alcune centinaia di metri, sono riusciti a bloccarlo dentro la cabina di un lido con l’ausilio di un collega della sezione volanti libero dal servizio che si trovava in spiaggia. L’uomo, residente a Bronte e pregiudicato per reati specifici, è stato tratto in arresto per il reato di tentato furto aggravato e, su disposizione del pm di turno, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Stamattina si è svolta l’udienza di convalida, a seguito della quale il giudice ha confermato l’applicazione della medesima misura cautelare.