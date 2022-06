Con un'auto rubata va a rubare il catalizzatore da un'altra vettura: denunciato 49enne

Un uomo di 49 anni è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Sant’Agata Li Battiati per furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

L’uomo è stato "pizzicato" dai militari mentre era intento ad armeggiare disteso sotto un’autovettura in sosta in via Giacomo Leopardi. Una volta bloccato e sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di diversi elettroutensili, attrezzi e chiavi di vario genere, tutto sottoposto a sequestro.

Non solo, da ulteriori accertamenti è emerso che il veicolo utilizzato dall’uomo per raggiungere il luogo di “lavoro”, era stato rubato in provincia di Catanzaro qualche giorno prima e che il 49enne era sottoposto alla misura della libertà controllata che sarebbe terminata alla successiva mezzanotte.