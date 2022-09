Guidano a forte velocita con 21 catalizzatori nel bagagliaio, due giovani denunciati per ricettazione

I carabinieri della stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno denunciato per ricettazione un 36enne di San Giovanni La Punta ed un 26 enne catanese, entrambi pregiudicati. La scorsa mattina, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, i carabinieri hanno intercettato i due giovani a bordo di una Fiat 500, mentre percorrevano a forte velocità il tratto di tangenziale in prossimità dell’uscita di San Gregorio di Catania. Controllato il veicolo, i militari hanno subito notato che sui sedili posteriori erano accatastate diverse seghe dentate da fabbro. Insospettiti da tale circostanza, hanno proceduto a perquisire più approfonditamente l’automobile, nel cui bagagliaio erano stati nascosti 21 catalizzatori di provenienza illecita. La coppia è stata quindi denunciata in stato di libertà all’autorità giudiziaria, mentre i catalizzatori sono stati sequestrati per risalire ai proprietari dei veicoli dai quali sono stati smontati.