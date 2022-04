Tentano furto di catalizzatore in via Pietro Novelli, 4 arrestati

La notte scorsa, la polizia ha arrestato quattro persone per furto aggravato in concorso. Nello specifico, intorno alle ore due e trenta era arrivata alla sala operativa una richiesta di intervento da parte di un uomo che, dal balcone di casa, aveva notato quattro individui armeggiare su un autovettura in sosta in via Pietro Novelli. Pertanto, sono giunti sul posto diversi equipaggi di volante che hanno individuato i quattro uomini che, dopo aver sollevato con un cric l’autovettura, avevano tagliato il catalizzatore del mezzo per poi tentare la fuga a bordo di una cinquecento.

Gli operatori hanno fermato il veicolo e identificato i quattro occupanti che, dai controlli effettuati nell’immediatezza dei fatti, erano gravati da precedenti condanne per reati contro il patrimonio. La successiva perquisizione ha permesso di trovare, oltre alla marmitta rubata, il cric utilizzato per sollevare il predetto veicolo, una sega elettrica utilizzata per tagliare il catalizzatore e altri attrezzi atti allo scasso, che venivano posti sotto sequestro. Pertanto, dopo la denuncia formalizzata dal proprietario dell’autovettura ed espletate le formalità di rito, i quattro sono stati arrestati e, su disposizione del Pm di turno, posti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.