Sorpreso a rubare cavi di rame da una cabina dell'Enel: arrestato

Nel pomeriggio dello scorso 6 maggio, la polizia di Stato ha arrestato un uomo arrestato per tentato furto aggravato. Personale delle volanti si è recato in via Zia Lisa dov’era stato segnalato un furto di rame in atto da parte di un soggetto a bordo di un motocarro. Giunti sul posto, gli operatori sono riusciti a bloccare il soggetto segnalato il quale, in compagnia di un complice rimasto ignoto, si era introdotto nella centrale elettrica dell’Enel dello Stradale Gelso Bianco e, dopo aver forzato la porta di un magazzino tranciandone un lucchetto, era stato sorpreso nell’atto di trafugare un cavo di rame.

Inoltre, dagli accertamenti effettuati sul motocarro, è emerso che lo stesso era privo di targa e con il numero di telaio parzialmente illeggibile e alterato. Circa il possesso del veicolo, l’uomo non è riuscito a fornire alcuna valida spiegazione; peraltro, all’interno del mezzo è stata anche rinvenuta una carta di circolazione appartenente ad altro motocarro, le cui caratteristiche risultavano essere simili a quello in possesso dell’arrestato. Sulla base di quanto emerso, quindi, sia il mezzo, sia la carta di circolazione sono stati sottoposti a sequestro e il soggetto è stato anche deferito per il reato di riciclaggio. In considerazione di quanto accaduto, l’uomo, un noto pregiudicato per reati specifici, è stato condotto in Questura dove è stato formalizzato l’arresto e, dopo la convalida da parte del Gip, condotto presso la casa circondariale di piazza Lanza.