Munito di cesoie tenta di rubare 50 metri cavi per il rame: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, poliziotti delle volanti sono intervenuti in via Domenico Tempio, a seguito della segnalazione da parte del personale del servizio di vigilanza. Un uomo, originario del Gambia, munito di cesoie è stato pizzicato a scavalcare la recinzione di un grande edificio commerciale in disuso. Gli agenti individuato subito il malvivente e una volta bloccato lo hanno arrestato per tentato furto aggravato. Dai controlli è emerso poi che l'uomo era riuscito ad accumulare all'interno dell'edificio circa 50 metri di cavi per il rame, ammassato e pronto per essere portato via.