Shopping "gratis" al centro commerciale: un 54enne finisce in manette

I carabinieri della stazione di Librino hanno arrestato per furto aggravato un 54enne catanese pregiudicato. A seguito di una segnalazione alla centrale operativa, i carabinieri sono intervenuti presso un noto negozio di abbigliamento presente nella galleria di un centro commerciale, dove era stato segnalato dal personale addetto alla vigilanza che un uomo aveva rubato dei capi di valore da un negozio d’abbigliamento. Giunti sul posto, i militari hanno notato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza il 54enne che era entrato nel negozio d’abbigliamento, con una busta di plastica vuota e che dopo alcuni minuti era uscito con la stessa busta piena, particolare quest’ultimo che lasciava presupporre che avesse rubato capi d’abbigliamento. In particolare i carabinieri hanno attenzionato i particolari dell’abbigliamento dell’uomo, il quale indossava una maglietta a mezze maniche di colore nero con una scritta a colori nella parte anteriore, pantaloncini di colore bianco ed un berretto con visiera di colore blu e lo hanno seguito fino al parcheggio del centro commerciale, dove lo hanno trovato ancora con la busta di plastica che aveva insospettito la vigilanza, all’interno della quale i carabinieri hanno trovato due camicie di valore, del prezzo complessivo di 300,00 euro, riconosciute dal personale del negozio d’abbigliamento come rubate dai loro scaffali ed alle quali erano stati rimossi i sigilli antitaccheggio. Il 54enne è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.