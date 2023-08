Rubano colli alimentari da un tir in sosta al porto: due denunce

Nell'ambito dei potenziati servizi di sicurezza attivati dall'Ufficio polizia di frontiera per contrastare i reati predatori all'interno del porto, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria dello "Scalo Marittimo" hanno denunciato due individui pregiudicati con l'accusa di furto aggravato.

Nei giorni scorsi, gli agenti di polizia sono stati allertati da una segnalazione proveniente dal personale dell'istituto di vigilanza incaricato delle ronde nel perimetro portuale. Il semirimorchio parcheggiato presso la Banchina 17 è stato trovato con il portellone posteriore aperto e diverse scatole di prodotti alimentari abbandonate sul terreno circostante.

Dopo una dettagliata indagine e l'analisi delle immagini catturate dai sistemi di video-sorveglianza in loco, è emerso che uno dei colli contenenti prodotti alimentari era stato sottratto, mentre gli altri erano stati lasciati temporaneamente a terra, in attesa di essere prelevati tramite un veicolo di grandi dimensioni. Le telecamere di sorveglianza hanno documentato ogni fase del furto, dalla sottrazione del collo alla fuga dei responsabili.

Grazie a un'attenta osservazione e a mirati servizi di monitoraggio, i due individui coinvolti sono stati identificati come frequentatori abituali dell'area portuale. Entrambi erano già stati notati in passato nei pressi della Banchina 17, rendendo le loro azioni ancora più sospette. Inoltre, è stata individuata l'autovettura utilizzata per perpetrare il furto. In base alle responsabilità accertate, i due sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di furto aggravato.