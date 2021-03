Aveva rubato 15 confezioni di prodotti dolciari in un supermercato

Un equipaggio impegnato nell’attività di controllo del territorio ha effettuato in via Stradale Gelso Bianco il controllo di un’autovettura sospetta con a bordo due uomini

Nel pomeriggio di ieri personale delle volanti ha denunciato per il reato di furto aggravato un pregiudicato di anni 45, responsabile di aver rubato prodotti alimentari da un supermercato. Nello specifico, un equipaggio impegnato nell’attività di controllo del territorio ha effettuato in via Stradale Gelso Bianco il controllo di un’autovettura sospetta con a bordo due uomini, uno dei quali, il passeggero, già noto agli operatori poiché responsabile di un furto commesso il 26 febbraio presso un’attività commerciale catanese. L’uomo, che mostrava una certa irrequietezza, è stato sottoposto a perquisizione personale, a seguito della quale sono state trovate 15 confezioni di prodotti dolciari di due note aziende, per un valore complessivo di circa 105 euro. L’uomo ha ammesso di aver rubato la merce poco prima da un supermercato nel vicino centro commerciale Porte di Catania. E' stato quindi contattato il direttore dell’attività commerciale che ha formalizzato la denuncia di furto con contestuale restituzione dei prodotti dolciari, mentre il ladro è stato denunciato per il reato di furto aggravato.