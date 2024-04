Minorenne ruba un decespugliatore, ma i clienti di un ristorante chiamano il 112

I clienti di un ristorante di Viagrande hanno notato un ragazzo mentre tentava di intrufolarsi in un casotto di campagna, poco distante dal locale dove stavano cenando. Insospettiti dallo starno movimento i commensali hanno deciso di chiamare i carabinieri. I militari di Aci San'Antonio giunti a Viagrande hanno sorpreso, nelle vicinanze del luogo segnalato, un giovane che correva a margine della strada, imbracciando un decespugliatore. Il ragazzo è stato subito fermato e alle domande dei carabinieri, non ha saputo dare alcuna spiegazione sul perché, a quell’ora tarda, si trovasse in una strada di periferia, con in mano un arnese per il giardinaggio.

Affidato il minorenne a una seconda pattuglia della compagnia di Acireale, per ricostruire quanto accaduto, i militari hanno quindi ripercorso a ritroso i passi fatti dal giovane per entrare nel terreno, verificando appunto che una porzione della rete metallica perimetrale era stata tagliata e piegata. A quel punto è stato anche contattato il proprietario dell’appezzamento, il quale ha immediatamente riconosciuto il decespugliatore rubato e ha deciso di sporgere denuncia.