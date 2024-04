Minorenne ruba un decespugliatore, ma i clienti di un ristorante chiamano il 112

Un gruppo di amici che stava trascorrendo una tranquilla serata in un ristorante di Viagrande, mentre prendeva una boccata d'aria fuori dal locale ha notato un minorenne che aveva deciso di svaligiare un casotto di campagna di proprietà di un 71enne del posto. Si era intrufolato all’interno dopo aver divelto parte della recinzione del fondo agricolo.

La segnalazione inoltrata dai clienti della trattoria al 112 ha permesso di far scattare l'intervento dei carabinieri del comando di Aci Sant’Antonio. I militari, già presenti in zona poiché impegnati in servizio di prevenzione, giunti sul posto in una manciata di minuti, hanno imboccato la via Don Bosco, sorprendendo nel tragitto proprio un giovane che correva a margine della strada, imbracciando un decespugliatore. Il ragazzo è stato subito fermato e non ha saputo dare alcuna spiegazione del perché, a quell’ora tarda, si trovasse in una strada di periferia, con in mano un arnese per il giardinaggio.

Il minorenne è stato affidato ad una seconda pattuglia della compagnia di Acireale. Per ricostruire quanto accaduto, i militari hanno quindi ripercorso a ritroso i passi fatti dal giovane per entrare nel terreno, verificando appunto che una porzione della rete metallica perimentrale era stata tagliata e piegata. A quel punto è stato anche contattato il proprietario dell’appezzamento, che ha immediatamente riconosciuto il decespugliatore rubato, sporgendo denuncia. Il giovane ladro è stato denunciato per furto aggravato a piede libero ed affidato ai genitori.