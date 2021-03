Furto di agrumi: denunciati altri due ladri pendolari

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia, a Ramacca, hanno denunciato due catanesi, di 40 e 33 anni, ritenuti responsabili di porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Il piano coordinato dalla Compagnia di Palagonia, finalizzato al contrasto ed alla prevenzione dei furti nelle aree rurali, continua a fornire i risultati auspicati, in considerazione che solo tre giorni fa altri due uomini, anch’essi catanesi e per gli stessi addebiti, erano stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Mineo.

In particolare stavolta l’equipaggio della gazzella aveva notato i due a bordo di una Fiat Punto mentre transitavano lungo la strada statale 288 nel territorio di Ramacca e pertanto, in considerazione dell’ora tarda, hanno imposto l’alt al guidatore del veicolo. La perquisizione a bordo dell’auto ha però fugato ogni dubbio sulle reali intenzioni dei due che, in realtà, si trovavano in trasferta per rifornirsi a costo zero di agrumi da rivendere per le strade catanesi. All’interno dell’autovettura, infatti, i militari hanno rinvenuto il “kit del perfetto ladro di agrumi”: una smerigliatrice angolare a batteria, un giravite, una tenaglia ed un seghetto, nonché guanti e tute da lavoro.