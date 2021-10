I poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato in stato di libertà due trentenni per il reato di furto aggravato in concorso consumato all’interno dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Lo scorso 27 luglio, dopo essersi intrufolati di notte all’interno di un padiglione ed aver forzato un distributore di bevande ed alimenti, si sono impossessati delle monete. Sono quindi scattate le indagini e, grazie al sistema di video sorveglianza, è stato possibile identificare gli autori.