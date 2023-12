Scassina distributori automatici di cibo in centro, denunciato grazie alla video sorveglianza

I carabinieri di Acireale hanno individuato e denunciato un uomo che ha distrutto, con una lastra di pietra, i distributori automatici di alimenti dei punti di vendita H24, in corso Umberto ad Acireale, rubandone gli incassi in contanti e la merce contenuta, per un danno di alcune migliaia di euro.

I militari sono riusciti a risalire al malfattore, un giovane di 30 anni, già gravato da precedenti penali, attraverso delle immagini finite sul web, provocando lo sdegno dei cittadini acesi, che avevano visto in azione il delinquente.

Le indagini e l’esame dei filmati delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di individuare l’autore del furto, incastrato definitivamente anche dagli abiti che indossava durante la spaccata, dei pantaloni mimetici e sneakers bianche, che i Carabinieri hanno infatti ritrovato a casa sua, perfettamente coincidenti con le immagini acquisite Il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria per furto aggravato.