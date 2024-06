Furto di energia elettrica, denunciate due donne di 31 e 42 anni

La polizia di Caltagirone ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. Nel corso del servizio, sono state identificate oltre 70 persone e controllati 35 veicoli, con la contestazione di alcune violazioni al codice della strada per guida senza revisione, assenza di copertura assicurativa obbligatoria con conseguente sequestro amministrativo del veicolo. All’esito dell’attività, che ha visto anche il controllo di alcuni esercizi commerciali, sono state elevate sanzioni per 1500 euro. Eseguiti anche accertamenti sulla regolarità dei contratti di fornitura dell’energia elettrica che hanno portato a scoprire allacci abusivi in due alloggi popolari. Denunciate per furto di energia elettrica due donne, di 31 e 42 anni.