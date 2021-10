Misterbianco, ruba energia elettrica mentre è ai domiciliari

I carabinieri della tenenza di Misterbianco, con i militari del Reggimento “Sicilia” e personale della polizia locale, hanno realizzato un servizio di controllo straordinario del territorio. Nel corso delle verifiche è stato arrestato un pregiudicato misterbianchese di 44 anni per furto aggravato. L’uomo, già detenuto agli arresti domiciliari, rubava energia elettrica in

all'Enel con un allaccio abusivo alla rete pubblica.

Inoltre sono stati denunciati una donna di 49 anni e un pregiudicato di 68 anni, entrambi di Misterbianco, poiché rispettivamente in qualità di committente e responsabile dei lavori nel cantiere edile ubicato in via Rosano, omettevano di esporre la cartellonistica di cantiere. Inoltre i carabinieri hanno controllato 24 persone e 7 veicoli, rilevando 4 infrazioni al codice della strada (per omessa revisione, incauto affidamento di veicolo e guida senza patente), ed eseguito il fermo amministrativo di 1 veicolo.