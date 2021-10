Coppia ruba energia elettrica, il figlio non potrà rientrare in casa per scontare i domiciliari

I carabinieri sono giunti a casa loro su disposizione del tribunale di sorveglianza, dovendo verificare l’idoneità di quell’abitazione per il cambio di domicilio del figlio dell’arrestato, detenuto ai domiciliari in un altro luogo

I carabinieri di Caltagirone hanno arrestato un uomo di 45 anni e la compagna di anni 52, entrambi pregiudicati, con l'accusa di furto aggravato in concorso. I militari sono giunti a casa loro su disposizione del tribunale di sorveglianza, dovendo verificare l’idoneità di quell’abitazione per il cambio di domicilio del figlio dell’arrestato, detenuto ai domiciliari in un altro luogo. Hanno così ispezionato l’immobile, accorgendosi che la coppia aveva allacciato il proprio contatore privato alla rete elettrica pubblica. Circostanza confermata grazie all’intervento sul posto dei tecnici dell’Enel, che hanno provveduto a ripristinare i collegamenti originari del misuratore. Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.