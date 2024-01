Allaccio abusivo alla rete elettrica, denunciata la titolare di un centro scommese

Gli agenti della squadra volante della polizia hanno effettuato alcune verifiche in alcuni bar e sale scommesse. In un’agenzia di scommesse in via Giuseppe Poulet, mentre erano impegnati nell’identificazione delle persone presenti, i poliziotti hanno notato che, nonostante l’illuminazione e gli apparati elettronici fossero tutti in funzione, il contattore della luce era disattivato. Insospettiti dall’anomala circostanza, gli operatori hanno richiesto l’intervento di tecnici dell’Enel che, giunti sul posto, hanno constatato l’allaccio abusivo alla rete pubblica con modalità tali da “bypassare” il contatore, con l’evidente obbiettivo di “abbattere” i costi di erogazione dell’energia. Al termine delle attività di rito, la proprietaria, una 42 enne, è stata denunciata per il reato di furto aggravato di energia elettrica.