Controlli dei carabinieri a Nesima: denunciato un 34enne per allaccio abusivo alla rete elettrica

I carabinieri della stazione di Nesima, con il supporto del 12° Reggimento “Sicilia” e in collaborazione con il personale dell’E-Distribuzione, hanno condotto un'operazione straordinaria nel quartiere di Nesima.

Nella prima fase dell’operazione, i tecnici dell’E-Distribuzione hanno ispezionato alcune strutture sportive della zona. Durante i controlli, è stato scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica presso una di queste strutture. Il titolare, un 34enne catanese, aveva bypassato il contatore ufficiale, utilizzando energia elettrica senza aver mai stipulato un contratto di fornitura. L'uomo è stato denunciato per "furto aggravato". L'azienda E-Distribuzione ha subito significative perdite economiche, ancora in fase di quantificazione.

Nella seconda fase dell’operazione, un posto di blocco lungo viale Lorenzo Bolano ha portato al controllo di un 29enne alla guida di una Ford Fiesta. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato una dose di marijuana (0,5 grammi) nascosta nel cruscotto. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura come "assuntore".

L’operazione ha incluso anche controlli stradali mirati a prevenire comportamenti di guida pericolosi. Un giovane catanese, fermato su un Honda SH 125 mentre sfrecciava in via Pacinotti, è risultato privo di patente, mai conseguita. Il minorenne è stato denunciato per "guida senza patente" e lo scooter è stato sequestrato. La madre del giovane, proprietaria del mezzo, è stata multata per "incauto affidamento", con una sanzione di 397 euro.

Nel complesso, l’operazione ha portato al controllo di una decina di veicoli e all’identificazione di circa 20 persone. Sono state elevate 7 sanzioni per un totale di 7.748 euro, con il sequestro amministrativo di 4 veicoli e il ritiro di 3 carte di circolazione per gravi infrazioni al codice della strada, come l’assenza di copertura assicurativa e la guida senza casco o cinture.