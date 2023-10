Smonta e ruba fari di una Fiat 500 X parcheggiata in aeroporto: denunciato

Nella serata del 6 ottobre, agenti della polizia di frontiera in servizio presso l'aeroporto di Catania hanno denunciato un giovane di 29 anni per una serie di reati che includono furto aggravato, detenzione di attrezzi atti allo scasso e il possesso di un coltello vietato.

L'indagine è iniziata dopo il furto dei gruppi ottici anteriori e posteriori da una Fiat 500 X, lasciata in sosta nel parcheggio P.4 dell'aeroporto, il 4 ottobre. Gli agenti hanno immediatamente iniziato un'attenta ricerca per identificare l'autore del furto. Attraverso le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a individuare il responsabile, un giovane su uno scooter, che si era introdotto nel parcheggio la sera del 4 ottobre e aveva portato via i gruppi ottici della vettura. Avendo informazioni sulla tipologia del mezzo utilizzato e alcune cifre e lettere della targa, gli agenti della polizia sono rimasti sulle tracce del ladro.

La svolta si è verificata la sera del 6 ottobre quando due agenti, liberi dal servizio, hanno notato lo stesso scooterista all'ingresso del parcheggio dove si era verificato il furto. Non appena hanno riconosciuto il sospettato, hanno immediatamente segnalato la sua presenza alle pattuglie dell'Ufficio di polizia di frontiera. Vistosi scoperto, il giovane ha cercato di disfarsi dell'attrezzatura utilizzata per il furto, ma gli agenti sono riusciti a recuperarla. Gli attrezzi sono stati posti sotto sequestro e messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per ulteriori indagini.