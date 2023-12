Sorpresi a rubare i fari da un'auto in sosta: denunciati

Gli agenti della squadra volante della Questura di Catania sono intervenuti, la scorsa notte, in via Garibaldi a seguito della segnalazione pervenuta da parte di un collega libero dal servizio. L’uomo, infatti, si era accorto che due persone stavano armeggiando vicino a un’automobile, asportando i gruppi ottici. Giunti prontamente sul posto, gli agenti sono riusciti a individuare e a fermare i due soggetti segnalati. Identificati, sono risultati essere residenti a Catania con diversi precedenti specifici. A quel punto hanno deciso di sottoporli a perquisizione personale e del veicolo. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno rinvenuto diversi arnesi atti allo scasso, che sono stati sottoposti a sequestro. Inoltre, nelle immediate vicinanze dell’auto, i poliziotti hanno recuperato anche i quattro gruppi ottici precedentemente asportati. Alla luce di quanto accaduto e al termine delle formalità di rito, le due persone sono state deferite per il reato di furto aggravato.