Si introduce in un ferramenta per rubare merce e denaro, 33enne ai domiciliari

I poliziotti del commissariato di Caltagirone hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 33enne calatino che è stato sorpreso a rubare merce e denaro da un ferramenta. il ladro è stato individuato nell'ambito di un’articolata azione di contrasto alla criminalità locale, in seguito ai numerosi recenti furti perpetrati ai danni delle attività commerciali del centro calatino e posta in essere attraverso una generale intensificazione dei servizi di controllo del territorio e presidi di osservazione. La notte scorsa, gli agenti di una volante hanno notato movimenti sospetti davanti un esercizio commerciale e, pertanto, hanno approfondito il controllo. La porta di ingresso presentava infatti chiari segni di effrazione e i poliziotti hanno sorpreso un giovane, che stava asportando diverso materiale prelevato dalle scaffalature e dagli espositori. Il 33enne aveva già precedenti anche per la stessa tipologia di reato, ed è stato arrestato per furto aggravato. In sede di convalida, su richiesta della Procura di Caltagirone, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.