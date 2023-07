Ruba fette biscottate integrali da un rimorchio al porto, pregiudicato arrestato dalla polizia

Gli agenti della polizia di frontiera hanno tratto in arresto G. S. F., cinquantenne pluripregiudicato, per furto aggravato. Nella tarda mattinata del 25 luglio scorso, un vigilantes di ronda all'interno del porto di Catania ha informato la polizia della presenza di un soggetto sospetto che era intento ad asportare prodotti alimentari da un semirimorchio presente presso il molo sporgente centrale. Giunti sul posto, i poliziotti hanno appurato che si trattava di un uomo già noto alle forze dell'ordine, in quanto denunciato per analoghi reati. Aveva già prelevato diverse confezioni di fette biscottate integrali. Accortosi di essere stato scoperto, ha lasciato in strada il bottino per cercare di raggiungere la sua Vespa 50 e così darsi alla fuga, ma è stato inseguito e sottoposto a controllo. Considerati anche i numerosi precedenti penali, anche specifici,è stato dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato e dovrà difendersi dall'accusa di furto aggravato, mentre il titolare della ditta proprietaria del semirimorchio ha sporto denuncia. Il sostituto procuratore di turno ha poi disposto gli arresti domiciliari. Infine, l'udienza di convalida si è conclusa con l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.