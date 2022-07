Furti ai conducenti di tir in zona industriale, i carabinieri arrestano quattro ladri

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno denunciato 4 persone, tre catanesi di 19, 23 e 45 anni ed un 62enne di origini tunisine, accusati di furto aggravato in concorso. Alcuni episodi di furto, recentemente registratisi presso le numerose attività artigianali e presso i depositi di aziende operanti nella zona Industriale di Catania, hanno indotto i militari a predisporre delle attività preventive. Nel corso di uno dei numerosi servizi di avvistamento in contrada Torre Allegra, proprio nei pressi del deposito di una nota azienda attiva nella rivendita di elettrodomestici, un carabiniere ha notato l’avvicinarsi di un furgone bianco con i quattro uomini a bordo. Scesi velocemente dal veicolo, si sono affrettati a caricare alcuni grossi colli già occultati tra le alte sterpaglie circostanti. L’attivazione dei colleghi ha consentito ai carabinieri di bloccare il furgone sull’asse attrezzato in direzione di Catania. Al conducente è stato intimato l’alt ed i quattro sono stati immediatamente bloccati. La perquisizione effettuata all’interno del furgone ha consentito ai militari di rinvenire al suo interno ben 4 frigoriferi oggetto di furto, segnalato telefonicamente poco prima da un autotrasportatore. In particolare quest’ultimo, incaricato del trasporto e della consegna al deposito di quella ditta, aveva da poco notato la violazione del sigillo di chiusura del vano carico del camion e l’asportazione della merce che, pertanto, è stata restituita.