Due fucili subacquei rubati da un'auto ferma dal benzinaio

La polizia di Stato ha ricevuto nei giorni scorsi, presso il commissariato di Librino, una denuncia per il furto di 2 fucili subacquei con relative fiocine. Mentre il proprietario dell'attrezzatura si trovava all’interno del rifornimento ubicato presso l’asse dei servizi, un ladro, approfittando di un momento di distrazione, si è appropriato dei fucili fuggendo via. Grazie al sistema di videosorveglianza ed altri elementi acquisiti dagli investigatori, è stato possibile identificare il malfattore e denunciarlo in stato di libertà. Successivamente la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.