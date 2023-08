Denunciati due ladri di gasolio a San Berillo Nuovo

I carabinieri del nucleo radiomobile del Comando provinciale di Catania hanno denunciato un 33enne ed una 43enne, entrambi pregiudicati, per "furto aggravato in concorso". La coppia è stata colta sul fatto mentre rubava del gasolio in via D’Amico, nel quartiere San Berillo Nuovo. Si aggiravano con atteggiamento sospetto tra le vetture parcheggiate ed alla vista dei militari dell’Arma, ha tentato di nascondersi all’interno della loro automobile. Sono comunque stati fermati e con la successiva perquisizione sono stati rinvenuti circa 10 litri di gasolio all’interno di una tanica, ben nascosta nell’abitacolo. Gli accertamenti hanno permesso di appurare come il carburante fosse stato appena rubato dal serbatoio di un furgone posteggiato lì vicino in quella via. L’uomo non era nuovo a questo tipo di reato.Era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, in sostituzione della precedente misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa dal Gip del tribunale di Torino.