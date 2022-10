Sorpresi a rubare in una fabbrica di laterizi: arrestati due pregiudicati

La polizia ha arrestato due pregiudicati catanesi, di 31 e 24 anni, con l’accusa di furto aggravato in concorso. La squadra volante del commissariato di Adrano la scorsa notte ha sorpreso i due malviventi mentre asportavano un grosso quantitativo di tubi di rame all’interno della fabbrica di laterizi, ormai dismessa da anni. In passato erano già stati segnalati analoghi furti all’interno del medesimo stabilimento e, al fine di evitare il ripetersi di simili azioni il commissariato aveva già predisposto degli attenti servizi di vigilanza nei pressi dell’opificio. È stato proprio grazie a tali servizi che gli agenti hanno sorpreso i due uomini che si erano introdotti all’interno della fabbrica e che avevano già asportato numerosi cavi di rame. I ladri, accortisi della presenza dei poliziotti, hanno tentato la fuga lanciandosi da un’impalcatura e, in tale tentativo, hanno riportato delle lesioni agli arti inferiori e superiori, fortunatamente non gravi. Accompagnati negli uffici di polizia per i conseguenziali adempimenti, è emerso che uno degli arrestati, il 31enne, era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per altri reati.