Compie tre furti in aeroporto, ladra seriale raggiunta al gate e denunciata dalla polizia

Nella giornata dello scorso 6 ottobre, gli agenti della polizia di frontiera in servizio presso l'aeroporto di Catania hanno denunciato una passeggera in partenza per Perugia, ritenuta responsabile di furto aggravato commesso all’interno di alcuni negozi presenti dello scalo etneo. Il rappresentante legale delle attività commerciali in questione ha sporto denuncia per il furto di numerosi oggetti in tre distinti negozi, avvenuti poco prima e presumibilmente ad opera di una donna. Dopo aver raccolto la denuncia, gli agenti hanno visionato le registrazioni delle telecamere, riuscendo a individuare l’autrice del furto.

Questi i fatti. Facendo ingresso all’interno del primo negozio, la donna si era avvicinata ad un espositore e, dopo averli provati, aveva rubato due paia di occhiali di una nota marca. Una volta allontanatasi, è entrata in un negozio vicino, rubando due confezioni di dolciumi. Infine, presso un terso esercizio commerciale aveva portato via ben sei confezioni di cosmetici. Dopo aver fatto incetta di articoli rubati, la donna ha regolarmente raggiunto il gate d’imbarco, dove è stata rintracciata dagli agenti della polizia di Stato. Nonostante la sua iniziale ritrosia, la perquisizione ha permesso di rinvenire il bottino, che è stato poi restituito al legittimo proprietario.