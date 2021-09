Rubano soldi dalle macchinette di bevande, presi al Faro Biscari

Sono finiti in manette due uomini con l'accusa di furto: avevano commesso un colpo dentro il deposito di un'attività commerciale in contrada Torre Allegra. Erano stati individuati dalla sicurezza privata che ha chiesto l'intervento della polizia per due uomini che si erano introdotti dentro la struttura. Dalla visione delle immagini della videosorveglianza si vedeva chiaramente come i due avessero anneggiato con vari arnesi due distributori di alimenti e bevande asportando alcune merendine e la gettoniera per poi fuggire a bordo di una datata utilitaria di colore rosso.

Conclusi tutti gli accertamenti in loco, gli operatori si sono messi a caccia dei ladri e sono stati beccati sull'auto nella zona del Faro Biscari. Il fermo e la successiva perquisizione hanno permesso di trovare dentro l’auto la gettoniera poco prima rubata. Sono stati quindi arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso e uno di essi anche per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno cui risulta sottoposto. Il conducente inoltre è stato denunciato per guida senza patente e la macchina è stata

sequestrata in quanto utilizzata per commettere il reato, mentre la gettoniera veniva riconsegnata ai proprietari dell'attività commerciale. Al momento i due sono ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.