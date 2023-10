Furto di materiali delle ferrovie: denunciato un 57enne pregiudicato

La polizia ferroviaria di Catania ha identificato e denunciato il presunto coautore di un furto di apparecchiature di proprietà delle ferrovie del valore di circa 8.400 euro, commesso i primi di agosto, all’interno di un magazzino dello scalo Fs di Dittaino, in provincia di Enna. Già qualche settimana dopo l’evento, le indagini degli agenti della Polfer di Caltanissetta avevano portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di un 51enne pregiudicato, mentre il presunto complice era rimasto ignoto fino all’identificazione a cui si è giunti grazie alla sinergia investigativa ed allo scambio di informazioni tra i diversi presidi Polfer della Sicilia. In particolare, l’uomo, un 57enne italiano, pregiudicato, è stato identificato dagli operatori della Sezione Polfer di Catania dopo una scrupolosa e complessa comparazione tra le immagini dei sistemi di videosorveglianza del deposito e quelle custodite in banca dati, e pertanto segnalato all’Autorità Giudiziaria.