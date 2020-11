Commesso infedele rubava merce nell'Ard Discount di Gravina

I carabinieri di Gravina di Catania hanno denunciato in stato di libertà un 47enne, per furto aggravato. Sono intervenuti ieri sera nei pressi del Supermercato “Ard Discount” dove lavorava come commesso. Dopo un controllo è stato trovato in possesso, tra altra merce regolarmente acquistata, di alcuni oggetti illegalmente sottratti per un valore complessivo di circa 200 euro. La merce recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.