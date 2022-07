Ruba un motorino in pochi secondi, minorenne arrestato e trasferito in comunità

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato un minorenne del posto, gravemente indiziato di furto aggravato. Intorno alle 19 e 30 un catanese 60enne ha contattato il 112 perché aveva con rammarico scoperto che il proprio motorino, che aveva poco prima parcheggiato in via Castello Ursino, era stato rubato. Un equipaggio del nucleo radiomobile, attivato dalla centrale operativa, è intervenuto sul luogo del furto ed ha provveduto ad acquisire i filmati di alcuni impianti di videosorveglianza della zona.

Si è così appurato che due giovani, giunti intorno alle 18 a bordo di un Piaggio Liberty, si erano accostati al veicolo posteggiato ed il passeggero in pochi secondi, ne aveva manomesso il lucchetto bloccadisco e l’impianto elettrico, riuscendo così ad avviare il motore ed allontanarsi. I militari, attraverso l’elaborazione alla banca dati della targa del ciclomotore sul quale viaggiavano i due giovani, sono riusciti a risalire alla 36enne catanese proprietaria del veicolo, madre di uno dei due autori del furto. Hanno così atteso fino alle 21 e 40 il rientro a casa del ragazzo che, visibilmente sorpreso della loro presenza, indossava ancora gli stessi abiti utilizzati nel corso del furto ed immortalati dalle telecamere. Il giovane, nel tentativo di alleviare le conseguenze giudiziarie del furto, ha condotto i militari all’interno di un condominio di via Cristoforo Colombo nel cui parcheggio aveva nascosto il ciclomotore rubato poco prima, subito restituito alla vittima del furto. E' stato quindi accompagnato presso il centro di prima accoglienza di via Franchetti e l’autorità giudiziaria ha disposto il suo collocamento in una comunità.